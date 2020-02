Esporte Santos estende contrato de Soteldo até 2023 e frustra Atlético-MG Nos últimos dias, o Atlético vinha tentando negociar com o Huachipato, do Chile, dono de 50% dos direitos econômicos do jogador

O Santos venceu a queda de braço com o Atlético Mineiro e acertou a renovação do contrato do meia venezuelano Soteldo. O camisa 10 estendeu seu vínculo com o clube paulista até dezembro de 2023, após embate entre os dois times nos bastidores. "Diga à nação santista que eu NÃO SAIO! #SoteldoNãoSai Vai ter muita alegria com nosso camisa 10 em campo! O Peixão estendeu o ...