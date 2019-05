Esporte Santos empata sem gols com o CSA e perde 100% de aproveitamento no Brasileirão O time da casa, no entanto, ainda não venceu na competição

Igualar a sua melhor arrancada na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro era a meta do Santos neste domingo. No entanto, depois de triunfar nas duas primeiras rodadas, o time paulista não repetiu as duas atuações anteriores e ficou no empate sem gols com o CSA, no Rei Pelé, em Maceió, em duelo da terceira rodada. O empate tira os 100% de aproveitamento do Santos n...