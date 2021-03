Esporte Santos empata com Santo André na estreia

Com o técnico Ariel Holan na arquibancada do Canindé, o Santos empatou 2 a 2 com o Santo André na noite deste domingo (28) na estreia do Campeonato Paulista. O duelo no Canindé começou eletrizante, logo aos dois minutos Vitinho abriu o placar ao aproveitar sobra de bola na área depois de cobrança de escanteio. Os santistas empataram, aos 4, com Jean Mota. Aos poucos, o S...