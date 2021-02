Esporte Santos empata com Fluminense no fim e se aproxima da Libertadores Peixe permanece em oitavo lugar, com 54 pontos, mas não pode mais ser ultrapassado por Athletico-PR e Corinthians

Com um gol no fim do jogo, o Santos empatou com Fluminense em 1 a 1, neste domingo (21), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, e está próximo de garantir vaga na fase prévia da próxima Copa Libertadores. Atual vice-campeão da América, o alvinegro praiano permanece em oitavo lugar, com 54 pontos, mas não pode mais ser ultrapassado por Athletico e Corinthians (ambos...