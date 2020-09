Esporte Santos e Fortaleza empatam na Vila Belmiro e seguem no meio do tabela Com o empate, Santos e Fortaleza chegaram a 17 e 16 pontos, respectivamente, e seguem no meio da tabela do torneio nacional

O Santos empatou com o Fortaleza por 1 a 1, neste domingo (27), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Madson, para o Santos, e Gabriel Dias, para o Fortaleza. Com o empate, Santos e Fortaleza chegaram a 17 e 16 pontos, respectivamente, e seguem no meio da tabela do torneio nacional. O Santos volta a campo nesta...