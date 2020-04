Esporte Santos e atletas alinham corte de 30% nos salários

Diretoria e jogadores do Santos alinharam um acordo sobre o corte salarial no mês de abril. Os atletas terão uma redução de 30% no salário que será pago em maio, sendo 15% não reembolsável e outros 15% com pagamento parcelado após o fim da paralisação do futebol, motivada pela pandemia do coronavírus.O corte será maior do que o especulado na maioria dos clubes brasi...