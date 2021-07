Esporte Santos controla posse de bola, mas só empata com Sport em casa O resultado deixou a formação alvinegra com 12 pontos e a quinta colocação provisória do Campeonato Brasileiro

O Santos controlou a posse de bola e chegou a acertar o travessão, mas não conseguiu balançar a rede na noite de quarta-feira (30), na Vila Belmiro. Ao fim dos 90 minutos, o placar do estádio continuou apontando empate por 0 a 0 dos donos da casa com o Sport. O resultado deixou a formação alvinegra com 12 pontos e a quinta colocação provisória do Campeonato Brasil...