Esporte Santos confirma contratação do técnico português Jesualdo Ferreira Português de 73 anos chega à Vila Belmiro com passagens por Porto, Sporting e Benfica no currículo

A diretoria do Santos confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Jesualdo Ferreira. O experiente treinador português, de 73 anos, assinou contrato até o fim de 2020 para substituir Jorge Sampaoli à frente da equipe. "Seja bem-vindo, professor!", anunciou o clube paulista nas redes sociais. HABEMUS TÉCNICO! Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos. O ...