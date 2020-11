Esporte Santos cai diante do Ceará na Copa do Brasil e se complica nas finanças Presidente Orlando Rollo havia dito na semana passada contar com a classificação para pagar os salários de outubro do elenco do Peixe

Displicente nas finalizações quando teve chances e apagado no segundo tempo, o Santos foi eliminado pelo Ceará nas oitavas Copa do Brasil. O clube nordestino jogou melhor, venceu por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final. A eliminação, além da derrota esportiva, representa mais um complicador na situação financeira do Santos. O presidente Orlando Rollo havia ...