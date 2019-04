Esporte Santos bate Vasco e abre vantagem na 4ª fase da Copa do Brasil Na próxima quarta-feira (24), o Vasco precisará triunfar por três gols de diferença para ir à próxima etapa da Copa do Brasil sem a necessidade dos pênaltis

O Santos está próximo da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Com gols de Rodrygo e Jean Mota no segundo tempo, o time aproveitou o fator casa nesta quarta-feira (17) e derrotou o Vasco por 2 a 0, no jogo de ida da quarta fase, ficando em condições favoráveis para o confronto de volta, na próxima semana, em São Januário. Na próxima quarta-fe...