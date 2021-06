Esporte Santos bate o Atlético-MG na Vila e vai em busca do G4 do Brasileiro Jean Mota e Marcos Guilherme marcaram os gols da vitória santista sobre o Galo

O Santos voltou a sentir o gosto da vitória no Campeonato Brasileiro e, com um golaço do meia Jean Mota e outro de Marcos Guilherme, bateu o Atlético-MG neste domingo (27), pelo placar de 2 a 0, em partida da sexta rodada. O resultado fez o Peixe escalar a tabela de classificação, saindo da 12ª posição e alcançando o sexto lugar de forma provisória. O Galo, em con...