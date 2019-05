Esporte Santos atropela o Vasco por 3 a 0 no Pacaembu e sobe para a vice-liderança Rodrygo foi o destaque do duelo com um gol em jogada individual e uma assistência

Em tarde chuvosa no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Santos dominou a partida contra o Vasco e venceu o time carioca por 3 a 0 em jogo que poderia ter sido uma goleada neste domingo de Dia das Mães que contou com a disputa da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time santista assumiu a vice-liderança da competição, com dez pontos, mesma pontuação d...