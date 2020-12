Esporte Santos atropela Grêmio e volta às semifinais da Libertadores após oito anos Equipe não se colocava entre as quatro últimas sobreviventes da competição desde 2012, quando tinha em Neymar seu grande nome e acabou derrotada pelo rival Corinthians no duelo pela vaga na decisão

O Santos contou com um início em ritmo fortíssimo para derrotar o Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, e avançar na Copa Libertadores. Após um empate por 1 a 1 em Porto Alegre, o time de Cuca se impôs em casa para se classificar às semifinais, contra Boca Juniors ou Racing. Kaio Jorge, de 18 anos, abriu o placar no primeiro lance do jogo, aos 11 segundos, e voltou...