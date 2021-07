Esporte Santos arranca empate do RB Bragantino, mas estaciona no Brasileiro Peixe, com 16 pontos, está em 10º lugar. Equipe do técnico Maurício Barbieri fica com 24 pontos na 4ª posição

O Santos arrancou um empate em 2 a 2 no último minuto contra o Red Bull Bragantino na noite deste domingo (18), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alerrandro e Ytalo marcaram para os donos da casa, e Marcos Guilherme e Marcos Leonardo anotaram os gols santistas. Com o empate, a equipe do técnico Maurício Barbieri fica com 24 pontos na qua...