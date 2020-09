Esporte Santos aproveita expulsão e vence Atlético-MG em volta de Sampaoli à Vila Marinho foi o destaque da vitória santista ao marcar dois gols

O Santos venceu o Atlético-MG por 3 a 1 na noite de hoje (9), na volta de Jorge Sampaoli à Vila Belmiro, onde esteve por toda a temporada passada. O Peixe aproveitou a vantagem numérica, após a expulsão do goleiro Rafael, e marcou com Arthur Gomes e Marinho, em duas oportunidades. Alan Franco fez o único do Galo no compromisso válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2...