Esporte Santos anuncia venda de Soteldo ao Toronto e destrava punição da Fifa O time brasileiro ainda conseguiu incluir na negociação cláusula em que ficará com 12,5% do lucro de uma venda futura de Soteldo

O Santos anunciou neste sábado (24) a venda do meia venezuelano Yeferson Soteldo, 23, ao Toronto FC, clube canadense que disputa a Major League Soccer, por US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões). Com a transferência, o clube da Vila Belmiro destrava a punição da Fifa que o impedia de contratar atletas, fruto da dívida com o Huachipato (CHI), clube anterior de Sot...