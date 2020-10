Esporte Santos anuncia o retorno do atacante Robinho Fora dos gramados, o atacante foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual na Itália

O Santos anunciou o retorno do atacante Robinho, 36. O jogador esteve neste sábado (10) no CT Rei Pelé, onde assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, com salário de R$ 1.500 segundo o clube. A contratação do atleta teve de ser aprovada pelos comitês Gestor e Fiscal santistas. "Aqui sempre foi a minha casa. Meu objetivo é ajudar dentro e fora de campo,...