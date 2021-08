Esporte Santos anuncia contratação de Diego Tardelli Atacante assinou contrato até o final deste ano, com cláusula para renovação até o final do Paulista 2022

O Santos oficializou nesta segunda-feira (23) a contratação do atacante Diego Tardelli. O atacante assinou contrato até dezembro deste ano, com opção de renovação até o final do Paulista 2022. Ele já passou por exames médicos e inicia os treinos com o técnico Fernando Diniz. Em entrevista ao site oficial do clube alvinegro, Tardelli celebrou a oportunidade de atu...