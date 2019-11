Esporte Santos antecipa saída de Autuori do cargo de superintendente de futebol Quem assume a função interinamente é William Thomas, diretor técnico de futebol

O Santos anunciou na noite de sábado a demissão de Paulo Autuori do cargo de executivo superintendente de futebol. O ex-técnico já havia anunciado que sairia do clube em dezembro, mas a diretoria alvinegra optou por dispensar o profissional já no fim deste mês. Quem assume a função interinamente é William Thomas, diretor técnico de futebol. Assim, o substituto de Autuori ...