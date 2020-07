Esporte Santos aceita derrota nos tribunais pela negociação de Neymar A transferência de Neymar para o Barcelona foi repleta de problemas legais, levando o Supremo Tribunal da Espanha a iniciar uma investigação de fraude e corrupção sobre o jogador

O Santos emitiu uma nota, nesta terça-feira, na qual aceitou a derrota imposta pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês), que rejeitou integralmente o pedido de indenização de US$ 69,2 milhões (cerca de R$ 368 milhões) feito pelo Santos por causa da negociação envolvendo o atacante Neymar, em 2013. O pedido do clube brasileiro foi motivado pelo fato d...