Santos abre 3 a 0, mas vacila e cede empate ao Fortaleza na Vila Belmiro

Parecia mais um show, mas acabou em decepção para a torcida que compareceu à Vila Belmiro. O Santos começou avassalador neste domingo, abriu larga vantagem no placar, mas o Fortaleza reagiu no segundo tempo e arrancou um empate heroico em 3 a 3, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate em casa deixa o time paulista com 33 pontos na classifi...