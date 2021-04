Esporte Santos é derrotado pelo Boca Juniors e se complica na Libertadores Peixe segue sem pontuar no Grupo C após duas rodadas

Carlos Tévez complicou a situação do Santos na Copa Libertadores. O atacante de 37 anos fez um gol e deu passe para o outro na vitória do Boca Juniors (ARG) por 2 a 0 nesta terça-feira (27), em La Bombonera. Com o resultado, a equipe brasileira segue sem pontos conquistados no Grupo C após duas rodadas. Os argentinos têm seis. Se derrotar o The Strongest (BOL), em cas...