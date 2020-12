Esporte Santa Cruz x Vila Nova: início da missão de tiro curto para técnico Márcio Fernandes estreia após voltar ao Vila Nova em circunstâncias bem diferentes de 2015

A partida contra o Santa Cruz, neste sábado (19), a partir das 17 horas, no Arruda, no Recife, marca a estreia de Márcio Fernandes em um trabalho que precisa dar resultado imediatamente. É missão de tiro curto a que o treinador de 58 anos tem no Vila Nova. O técnico quer conquistar seu segundo acesso em nível nacional pelo mesmo clube com o qual conseguiu o primeiro, mas...