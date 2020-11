Para dar mais um passo rumo à classificação e manter as chances de terminar a fase de grupos da Série C na liderança, o Vila Nova encara o Santa Cruz, neste sábado (7), pela 14ª rodada da competição nacional. O duelo dos dois primeiros colocados do Grupo A é a melhor oportunidade que o Tigre tem para tirar pontos do Cobra-Coral, que pode garantir vaga na 2ª fase em caso de triunfo sobre a equipe goiana.

Não faltam ingredientes para a disputa de um bom jogo no Arruda. Líder com 30 pontos, o Santa Cruz é o time de melhor ataque (24 gols) da competição, tem a melhor campanha geral (76.9%) da Série C e só foi derrotado apenas uma vez. Por quem? O Vila Nova. Em média de gols sofridos, o Tigre, que também soma apenas um revés na Terceirona, tem a segunda melhor defesa entre os 124 times das quatro divisões do Campeonato Brasileiro e defende invencibilidade de dez jogos.

O discurso no Vila Nova é de redobrar a atenção contra o Santa Cruz. Entre os 20 times da Série C, a equipe coral é a que mais marcou gols com jogadores diferentes: 12. O Tigre, no entanto, ressalta a necessidade de manter a solidez defensiva e propor o jogo quando estiver com a bola.

“O Santa Cruz não é o líder da competição à toa, é o time a ser batido na chave. É uma equipe de qualidade, não podemos nos preocupar com um ou outro jogador. Todo o time é bastante entrosado. Confio na nossa equipe. Sofremos poucos gols e eles vão ter dificuldades para marcar contra nós. Pretendemos criar bastante, precisamos apenas corrigir alguns detalhes no último terço para causar dificuldades para eles também”, analisou o meia Alan Mineiro, que vai disputar o terceiro jogo como titular na Série C e aumentar a sequência em campo, depois de ter sido utilizado como reserva em sete partidas, que marcaram o retorno do jogador aos gramados após nove meses de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

O Vila Nova vai encontrar um Santa Cruz bem desfalcado no Arruda. Na bateria de exames de Covid-19 que o time pernambucano fez nesta semana, seis atletas testaram positivo: o atacante Pipico, os zagueiros Danny Morais, William Alves e Denilson (único reserva), o lateral direito Toty e o volante Paulinho estão assintomáticos e em regime de quarentena. A equipe jogará contra o Tigre com a zaga reserva e mudanças serão feitas no meio e ataque.

“É o típico jogo que será decidido nos detalhes. É uma partida importante para as duas equipes. O Santa Cruz conseguiu disparar no grupo, nós queremos tirar pontos deles. Será um jogo bom. Nossa cobrança é para chegar lá e propor o jogo, queremos essa vitória. Deixamos escapar quatro pontos (dois empates) dentro de casa, mas vamos buscar fora. Só assim vamos ficar mais próximos da classificação”, frisou o atacante Talles.

O Vila Nova também terá desfalques para o duelo contra o Santa Cruz. Suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, o volante Pablo não encara o time coral. Já o goleiro Fabrício, com lesão no joelho e sem previsão de retorno, ficará fora de um jogo do Tigre pela primeira vez no ano. O camisa 1 era o único jogador da equipe colorada, que esteve em campo em todos os 2.425 minutos na temporada.