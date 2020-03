Esporte Santa Cruz tem desfalque de ex-rubro-negro para enfrentar Atlético-GO Dragão recebe o tricolor pernambucano na quarta-feira (4) no Olímpico, com ingressos a 20 reais

Na partida contra o Santa Cruz, quarta-feira (4), pela 2ª fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO não terá de se preocupar com a lei do ex pelo menos no caso do atacante Pipico, de 34 anos, que teve lesão muscular detectada e fica fora do time tricolor por dez dias. Outros ex-jogadores do Dragão devem ser relacionados, como o zagueiro William Alves e os volantes Bileu e...