Esporte Sandro quer vitória em amistoso para Goiás aumentar confiança antes da Série A Como ‘quebra galho’ em nova função, volante voltará a disputar o Brasileirão depois de quase 11 anos e vê o time esmeraldino com chance de brigar por Libertadores

O último teste do Goiás antes da estreia no Brasileirão será neste sábado (1º de agosto) contra o Cuiabá, na Serrinha, em amistoso. Para o volante Sandro, o time esmeraldino precisa colocar em prática o melhor futebol possível para que vença o Dourado e aumente a confiança da equipe antes do duelo contra o São Paulo. “A gente já vem ganhando minutos em campo, co...