Esporte Sandro participa de primeiro treino pelo Goiás Recém-contratado, experiente volante está integrado ao companheiros e trabalha pela primeira vez com o técnico Ney Franco

Principal contratação do Goiás para a temporada 2020, o volante Sandro iniciou, nesta segunda-feira (20), os treinamentos no clube esmeraldino. Aos 30 anos, o jogador chegou nesta segunda em Goiânia e logo se juntou ao grupo, no CT. Na primeira atividade diante de Ney Franco e da comissão técnica, mostrou bom preparo físico - estava treinando no período de férias - e teve bom desempenho no trabalho de dribles e finalizações (confira no tweet abaixo). Sandro foi a nona contratação esmeraldina par...