Esporte Sandro espera que Goiás consiga 'vencer e convencer' contra o Iporá Após longo período de inatividade, volante acredita que na próxima semana estará na condição física que considera ideal

A classificação sobre o Santo André deixou o clima no Goiás mais leve, como admitiu Sandro. Nesta sexta, em entrevista, o volante falou sobre a importância do triunfo e da classificação à terceira fase da Copa do Brasil para os próximos jogos da equipe. “Vamos entrar com mais confiança. Sabendo o que o companheiro vai fazer, devido aos jogos, com mais treinamento, com po...