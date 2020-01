Esporte Sandro elogia Goiás e diz estar ansioso por estreia após volta ao Brasil Meio-campista de 30 anos prevê estar pronto para estrear em duas semanas e descarta estar em campo contra o Vila Nova, na 4ª rodada do Goianão

Fora do Brasil há quase dez anos, Sandro quer mostrar como está para os torcedores do País. O jogador de 30 anos, apresentado pelo Goiás nesta sexta-feira (24), diz estar feliz por voltar ao futebol brasileiro e se mostrou encantado com o clube alviverde. "Estou em casa e o Goiás, a partir de agora, é minha família", definiu o meio-campista, que, por último, tinha contrato c...