Esporte Sandro deixa delegação do Goiás e clube convoca dois jogadores Volante esmeraldino pediu para retornar a Goiânia e após reunião entre diretoria e comissão técnica foi liberado

O volante Sandro, de 31 anos, deixou a delegação esmeraldina após o empate com o Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro. O grupo seguia para Porto Alegre, onde o Goiás enfrenta o Grêmio, segunda-feira (30), quando o volante pediu para retornar a Goiânia. Após reunião com a comissão técnica, a diretoria do clube autorizou o retorno. Dois novos jogadores viajam p...