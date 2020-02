Esporte Sandro é vetado e não encara o Sol de América Departamento médico da equipe esmeraldina decidiu preservar o volante de 30 anos, que sentiu dores musculares durante a goleada contra a Anapolina

Um dia após informar que Sandro não preocupava para o duelo desta terça-feira (25), contra o Sol de América, pela Sul-Americana, o departamento médico do Goiás vetou a participação do volante na partida. A ideia é preservar o jogador de 30 anos, que sentiu dores musculares na coxa direita no 1º tempo contra a Anapolina, no sábado (22). O técnico Ney Franco disse ...