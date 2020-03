Esporte Sampaoli promete Atlético-MG ofensivo e quer bater de frente com o Flamengo

Em sua apresentação oficial no Atlético Mineiro, nesta segunda-feira, ao lado do presidente Sérgio Sette Câmara, o técnico Jorge Sampaoli afirmou que pretende transformar o clube em uma equipe que possa gerar entusiasmo e tenha força para bater de frente com o Flamengo. "Viemos com o objetivo de brigar com times como o Flamengo, que tem uma equipe rica, um treinado...