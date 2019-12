Esporte Sampaoli pede alto e Palmeiras prepara contraproposta; Santos terá reunião Treinador pede R$21 milhões por ano. Alviverde deve oferecer entre R$15 milhões e R$18 milhões

O Palmeiras se reuniu na noite de quinta-feira com representantes do técnico Jorge Sampaoli para oficializar uma oferta. Na conversa, o clube soube quanto o treinador argentino quer receber para comandar a equipe paulista a partir de 2020: R$ 21 milhões por ano, contando os salários dele e de seus auxiliares. O time alviverde planeja uma contraproposta com valores mais b...