Esporte Sampaoli não garante que ficará no Atlético-MG e diz que o futebol 'muda' o tempo todo Sem ter certeza da permanência do técnico argentino, o Atlético-MG já começa a avaliar outras opções para o comando técnico

Após o frustrante empate do Atlético-MG por 1 a 1 com o Bahia, na noite deste sábado (13), o técnico Jorge Sampaoli foi questionado, entre outros assuntos, sobre o seu futuro no time mineiro. Com o interesse do Olympique de Marselha, o técnico foi perguntado sobre a possibilidade de cumprir seu contrato em Minas Gerais, hoje válido até o final do ano. Em sua resposta, S...