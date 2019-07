Esporte Sampaoli lamenta desfalques, mas espera Santos competitivo contra o Botafogo Pouco acostumado a falar antes das partidas dos Santos, técnico tem mudado sua postura e conversou com a imprensa pela segunda vez consecutiva na véspera de um jogo do Santos

Mais aberto no trato com a imprensa, o técnico Jorge Sampaoli lamentou os desfalques de Cueva e Jobson na partida do Santos diante do Botafogo, neste domingo, às 11 horas, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco acostumado a falar antes das partidas dos Santos, Sampaoli tem mudado sua postura e conversou com a imprensa pela segunda vez consecu...