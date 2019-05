Esporte Sampaoli faz mistério até para elenco e mantém Santos indefinido para jogo em BH Peixe visita o Atlético-MG, nesta quarta-feira (15), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O Santos encerrou na manhã desta terça-feira (14) a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta (15), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores participaram de um treino tático no CT Rei Pelé, em Santos, mas não sabem quem começará jogando em Minas Gerais. De acordo com o meia venezuelano S...