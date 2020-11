Esporte Sampaoli faz cobranças ao elenco mesmo após Atlético-MG recuperar liderança O perfeccionismo e o grau de exigência do argentino fazem o treinador reconhecer que ainda falta um bom caminho a ser percorrido para que o clube alcance grandes coisas na temporada

Quase dois meses depois de estar no topo, o Atlético-MG recupera a liderança do Campeonato Brasileiro. E nem mesmo o fato do retorno à ponta da tabela faz o técnico Jorge Sampaoli aliviar para os jogadores. "Temos que melhorar muito para seguir onde a gente está", disse o treinador após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, ontem (14), resultado que somado ao tropeço d...