Esporte Sampaoli elogia Michael antes de confronto na Vila Belmiro: "muito potencial" Santos tentou a contratação do atacante no início do ano, mas Goiás não teve interesse em negociar

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, elogiou o atacante Michael na coletiva antes do duelo contra o Goiás, neste domingo (04), na Vila Belmiro, às 11 horas, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino destacou que a marcação em cima de Michael será "dobrada" porque "sozinho, pode causar dano". “Eu sigo muito (o Michael). Extremo muito bom, mas te...