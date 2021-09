Esporte Salvo por Zé Roberto, Atlético-GO busca empate com Corinthians Zé Roberto, que é desfalque na próxima partida, marca contra o Corinthians e garante ponto após Atlético-GO sair atrás no Antonio Accioly

O Atlético-GO voltou a empatar em casa, mas desta vez os atleticanos saíram do gramado comemorando o resultado diante do Corinthians, 1 a 1, no Estádio Antônio Accioly na noite deste domingo (12), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Zé Roberto foi o autor do gol salvador que evitou derrota em confronto direto por uma vaga na faixa de cl...