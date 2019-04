Esporte Salvador recebe duelo de equipes embaladas Campeões estaduais e classificados às oitavas da Copa do Brasil, Bahia e Corinthians se enfrentam

Garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians chega para a estreia no Campeonato Brasileiro desgastado fisicamente. O time de Fábio Carille visita o Bahia neste domingo (28), às 16 horas, na Arena Fonte Nova. O Corinthians conquistou o tricampeonato paulista no último final de semana e eliminou a Chapecoense no torneio mata-mata, na quarta-feira (24). O...