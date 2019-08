Esporte Salah faz dois, Liverpool supera o Arsenal e se mantém na liderança do Inglês Com mais um resultado convincente, o Liverpool foi aos nove pontos e lidera o campeonato de forma isolada

Intenso, faminto e eficiente, o Liverpool contou com o brilho de Salah para superar com facilidade o Arsenal por 3 a 1 neste sábado, em casa, no Anfield Road, vencer o terceiro jogo seguido no Campeonato Inglês e se manter, depois de três partidas, como a única equipe a ostentar 100% de aproveitamento na competição. Com mais um resultado convincente, o Liverpool...