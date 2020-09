Esporte Salários futuros do Barcelona são impasse para ida de Suárez à Juventus Existem outros times interessados no atacante: Paris Saint-Germain, Atletico de Madri e Leicester, mas as negociações com estes clubes estão paralisadas

Luis Suárez está a um passo de fechar com a Juventus, mas alguns detalhes de seu contrato com o Barcelona se tornaram barreira para a finalização da transferência. Quem deu os detalhes foi o jornal espanhol Marca. Segundo o veículo, Suárez quer receber o salário equivalente ao ano de contrato que ainda resta com o clube catalão. O acordo do uruguaio com o Barça ...