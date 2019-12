Esporte Saiba quem os clubes goianos podem pegar na 1ª fase da Copa do Brasil Como no ano passado, CBF dividiu os 80 clubes que disputam a fase inicial em quatro potes, de acordo com o ranking de clubes. Sorteio será nesta quinta-feira (12), na sede da CBF no Rio

Os potes para o sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil já estão definidos (confira todos no final desta matéria) e os clubes goianos na competição - Atlético-GO Goiás e Vila Nova - terão pela frente, na estreia, clubes da Série D ou que não estão em nenhuma das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Os confrontos da fase de abertura serão sorteados nesta quinta-feira (12), na...