Esporte Saiba quando começam os principais campeonatos de futebol em 2020 Copa São Paulo abre o calendário no dia 2 de janeiro. Carioca já está em andamento e Libertadores e Brasileirão terão datas diferenciadas em razão da Copa América

O futebol brasileiro em 2020 tem início no dia 2 de janeiro. A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a ser disputada por 128 times, divididos em 25 grupos. A final acontece em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu. Já as equipes profissionais se reapresentam, em sua maioria, no dia 6 de janeiro, na p...