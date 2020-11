Esporte Saiba como ver o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai nesta terça Duas transmissões estão garantidas até a manhã desta terça-feira (17), mas ainda não há definição sobre o jogo passar na TV aberta

A partida entre Brasil e Uruguai, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, tem duas transmissões garantidas até a manhã desta terça-feira (17). O jogo está marcado para as 20h, em Montevidéu. Assim como na partida anterior da seleção brasileira fora de casa, diante do Peru, em outubro, a Turner comprou os direitos de transmissão e exibir...