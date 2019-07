Esporte Saiba como adquirir ingresso para assistir o amistoso de basquete entre Brasil e Uruguai em Anápolis Partida será disputada no dia 8 de agosto. Delegação já desembarcou em Goiás nesta quinta-feira (25) e se prepara para a Copa do Mundo da China

O Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis, será palco do amistoso entre a seleção brasileira de basquete e o Uruguai, no dia 8 de agosto (quinta-feira), às 20h. A partida serve como preparação para a Copa do Mundo da China. Os ingressos para o amistoso em Goiás já estão à venda e podem ser adquiridos pela internet ou em ponto de venda física (Domma Showroom Anápo...