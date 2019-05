Esporte Saúl Canelo Álvarez vence Daniel Jacobs, por pontos, e unifica título dos médios

Com poder de ataque, uma defesa sólida e grande variedade de golpes, o mexicano Saúl Canelo Álvarez derrotou o norte-americano Daniel Jacobs, no início da madrugada deste domingo, por pontos, após 12 assaltos, no ringue da T-Mobile Arena, em Las Vegas. Os três jurados foram unânimes: 116 a 112 e 115 a 113 (duas vezes). Além de manter o título da Associação Mundia...