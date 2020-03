O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, anunciado na terça-feira (24) pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pelo governo japonês, foi recebido com alívio pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que ainda espera a definição das novas datas para começar a redefinir o planejamento de olho no evento, que será em 2021.

A pandemia da Covid-19, razão que forçou a mudança histórica no calendário da Olimpíada, tem impedido atletas do mundo todo de treinar com normalidade. Mas a principal preocupação do COB, ao menos neste momento, não é a parte física dos esportistas brasileiros, e sim a psicológica.

A Organização Mundial da Saúde tem uma cartilha com dicas para controlar o estresse e a ansiedade gerados pela disseminação da doença. Uma das principais recomendações é limitar a quantidade de notícias diárias consumidas.

“Essa é a preocupação do momento. A gente ainda está na primeira, segunda semana[DE ISOLAMENT]. Se esse processo se estender muito, gera um impacto emocional grande. Os atletas são pessoas extremamente ativas, não estão acostumados ao processo de reclusão. Os profissionais de preparação mental estão tentando antecipar situações de maior abalo”, diz o diretor de esportes do COB, Jorge Bichara.

Na semana passada, a entidade distribuiu aos atletas brasileiros um manual com recomendações para treinos, alimentação e prevenção do coronavírus. O guia do COB também inclui uma seção para a saúde mental. Entre os conselhos enumerados no documento estão o estabelecimento de uma nova rotina, buscar informações médicas com a equipe do comitê e tentar manter o pensamento positivo diante da situação extraordinária.

“Use exatamente este momento para refletir e se fortalecer para buscar seu sonho olímpico”, diz um trecho do texto.

A entidade afirma estar atenta a possíveis casos emergenciais relacionados ao equilíbrio mental dos esportistas no período da pandemia e tem colocado psicólogos para o atendimento remoto a atletas.

“Quanto mais cedo eles souberem da situação de reorganização dos treinos e competições, mais fácil ficará para termos o mínimo de abalo. O impacto emocional é previsível”, afirma Bichara.

A psicóloga Sâmia Hallage, que já trabalhou com Diego Hypolito e hoje atende, entre outras modalidades, o vôlei de praia brasileiro, notou um quadro de angústia nos atletas nas últimas semanas, com a indefinição sobre o futuro da Olimpíada de Tóquio.

De acordo com ela, esse sentimento se intensificou com as dificuldades de treinar impostas pelo isolamento.

“Sobre a pandemia, nós não temos controle, mas sobre o nosso comportamento, sim. Ter uma boa alimentação, descanso e treinar na medida do possível, de acordo com o que é passado pelas equipes, pelos preparadores. É um período de transição, uma pausa. Mas uma pausa ativa”, completa.

Campeão olímpico com a seleção brasileira masculina de vôlei na Rio-2016, o levantador Bruninho, de 33 anos, tem seguido rotina de treinos passada pelo preparador físico de seu clube, o Volley Lube, da Itália, epicentro da Covid-19 na Europa. Além da parte física, ele também procura incorporar práticas que o ajudem a manter a cabeça no lugar.

“Estou lendo mais, tendo mais momentos para ficar tranquilo, tentando meditar. São coisas que ajudam na nossa sanidade mental. É situação difícil esse isolamento, ficar sozinho, longe de família, de amigos, então cuidar da mente também é importante”, diz.

Ao mesmo tempo que a reclusão durante a pandemia tem se transformado em um desafio psicológico para os atletas, a notícia do adiamento teve impacto positivo principalmente em quem se recupera de lesão e poderá, com mais tempo, se preparar melhor.