Esporte Saídas de Ceni e Cuca giram ciranda dos técnicos no Brasileirão Cruzeiro e São Paulo perderam seus treinadores nesta quinta-feira (26)

As diretorias de São Paulo e Cruzeiro anunciaram, nesta quinta-feira (26), as demissões dos técnicos Cuca e Rogério Ceni, respectivamente. Curiosamente, o time paulista foi o último adversário do Goiás e o time mineiro será o próximo compromisso esmeraldino na temporada. Nesta Série A do Brasileiro, ao todo, 11 treinadores foram demitidos ou pediram demissão de seus clubes....