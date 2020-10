Esporte Saída de Mancini: alívio na vitória em campo, aflição com técnico Após perder jogadores importantes do time titular, Atlético-GO terá de lidar com saída de Mancini do comando. Vitória sobre RB Bragantino encerra jejum em casa e trabalho do treinador no Dragão

A vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, neste domingo (11), foi a última de Vagner Mancini no comando do Atlético-GO. Apesar de quebrar a sequência de cinco jogos sem ganhar no Olímpico e trazer calma para o ambiente do Dragão, o resultado chegou junto com a pressão de administrar a saída do técnico para o Corinthians. Enquanto Mancini comandava o Dragão no Est...